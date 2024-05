"La plus importante" fabrique de cigarettes de contrefaçon démantelée à Bièvre

"C'est l'une des plus importantes, et sans doute même la plus importante, fabrique à être démantelée", précise la porte-parole. La saisie représente "20 semi-remorques de matériel".

Au total, plus ou moins 40 millions de cigarettes et 17 tonnes de tabac ont été saisies. Cela représente une fraude de plus de 24,5 millions d'euros en matière de droits d'accises, précise le SPF Finances.