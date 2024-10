La police recherche une adolescente de 16 ans disparue à Quiévrain

La police a diffusé lundi, à la requête du juge d'instruction de Mons et en collaboration avec Child Focus, un avis de recherche concernant une adolescente de 16 ans.

Lola Rousseau, domiciliée à Quiévrain (province de Hainaut), ne s'est plus manifestée depuis le 28 septembre 2024.

Lola mesure 1m60, est de corpulence mince, a les yeux bleus et de longs cheveux blonds. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon en jeans, une veste matelassée noire et des baskets gris clair.

La police demande à Lola de prendre contact, en toute confiance et sans crainte, avec Child Focus.

Toute personne ayant vu l'adolescente ou connaissant l'endroit où elle se trouve est invitée à prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300, via Child Focus au numéro 116 000, ou via l'adresse mail avisderecherche@police.belgium.eu.