L'acquittement demandé pour un wanzois accusé de viol par 13 femmes

Les faits s'étaient déroulés entre janvier 2016 et octobre 2022. En plus des préventions de viols et d'atteintes à l'intégrité sexuelle, le trentenaire doit aussi répondre de faits de séquestration, d'exhibitionnisme, de voyeurisme et de coups. Treize victimes avaient déposé plainte et cinq se sont constituées parties civiles. Elles s'étaient retrouvées suite à un appel lancé par l'une d'elles sur Facebook.

Le prévenu est suspecté d'avoir drogué ses victimes, car chacune d'elles évoque un "trou noir" survenu après une consommation d'alcool proposée par le prévenu. Elles n'étaient plus en mesure de donner leur consentement et constataient avoir été violées lorsqu'elles recouvraient leurs esprits.