L'affaire de la rave sur le domaine militaire Groot Schietveld sera jugée en janvier

Des centaines de fêtards s'étaient introduits dans le domaine pendant la nuit du 7 au 8 juillet 2023 pour participer à une rave party non autorisée, faisant fi des clôtures et des panneaux d'interdiction. Les organisateurs n'avaient révélé qu'au dernier moment le lieu de la soirée, via des groupes en ligne, pour rester discrets vis-à-vis des autorités.

Selon le parquet d'Anvers, cette intrusion de masse était pourtant dangereuse : "L'événement illégal a eu lieu sur une zone du domaine spécifiquement dédiée à des entraînements au tir, aux manœuvres avec des explosifs et au déminage par le Sedee (Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins explosifs, NDLR). Il pouvait encore y avoir des munitions non explosées et des risques d'incendie".