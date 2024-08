L'agence antidopage chinoise demande des tests plus stricts pour les athlètes américains

L'agence antidopage chinoise (CHINADA) demande des contrôles plus strictes pour les athlètes américains. L'instance a publié un communiqué jeudi, estimant que les États-Unis bénéficient d'un traitement différent des autres athlètes.

"Nous demandons à l'Agence de contrôles internationale (ITA) de tester les athlètes américains plus strictement et d'intensifier ces tests", a déclaré CHINADA, demandant aussi une enquête générale supplémentaire sur le dopage parmi les athlètes américains.

Les Chinois soulignent encore que les États-Unis les accusent souvent de dissimuler des cas de dopage mais que les Américains ne sont pas non plus irréprochables.

Les États-Unis occupent actuellement la tête du tableau des médailles des Jeux Olympiques de Paris avec 94 médailles dont 27 en or. La Chine est deuxième avec 65 médailles dont 25 en or. La Belgique est 23e avec 5 médailles dont 2 en or.