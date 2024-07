Le bilan du glissement de terrain en Éthiopie passe à au moins 146 morts

"Un total de 146 corps ont été découverts, parmi lesquels 96 hommes et 50 femmes et les recherches continuent de façon intense", a déclaré dans un communiqué Habtamu Fetena, responsable des Relations publiques de la zone administrative de Gofa, qui précise que "le nombre de morts pourrait augmenter".

Peu de détails sont disponibles sur cette catastrophe qui s'est produite dans une zone rurale, vallonnée et isolée, à plus de 450 kilomètres et de dix heures de route de la capitale éthiopienne Addis Abeba, dans le district de Geze-Gofa.