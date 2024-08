Le bourgmestre ff de Verviers ferme une plaine de jeux suite à des incivilités

Alexandre Loffet, bourgmestre faisant fonction de la Ville de Verviers, a décidé vendredi d'interdire l'accès à la plaine de jeux Peltzer, située rue de la Concorde 8, a-t-il annoncé dans un communiqué de presse. L'élu invoque des faits de vandalisme et d'incivilités "rendant la vie difficile pour les riverains et les usagers de l'espace public".

Le bourgmestre a ainsi pris une ordonnance de police visant à fermer et à interdire l'accès au site jusqu'au printemps 2025, dans l'attente du début des travaux de la maison des jeunes et des associations, du skatepark et d'un nouveau parc école.

"Toutes les entrées du site seront cadenassées pour empêcher physiquement l'accès à la plaine. L'ordonnance sera affichée à chaque entrée. La destruction ou l'enlèvement de l'affiche sera puni d'une sanction administrative communale", est-il énoncé.