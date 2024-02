Le chef étoilé du Jane, à Anvers, entendu après un accident sur le parking du restaurant

Le chef étoilé Nick Bril a été entendu mercredi dans le cadre de l'enquête sur l'accident survenu début janvier sur le parking de son restaurant "The Jane", à Anvers, a confirmé son avocat, Me Omar Souidi. Le cuisinier est soupçonné d'avoir renversé un de ses collaborateurs. Il était alors en état d'ébriété et la victime a été grièvement blessée.