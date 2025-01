Le corps d'un homme retrouvé à proximité du Sportpaleis d'Anvers: il a peut-être chuté du pont

Le corps d'un homme trouvé non loin du Sportpaleis d'Anvers.

Le corps d'un homme a été trouvé dimanche matin non loin du Sportpaleis d'Anvers, indique la police locale. Les secours ont tenté de réanimer la victime, mais sans succès.

On enquête sur ce qu'il s'est passé

Le corps a été trouvé au pied du pont piétonnier séparant la salle de spectacle et le parc Spoor Oost. "On enquête sur ce qui s'est passé", précise la police. L'homme a peut-être chuté du pont. Labo et médecin légiste sont sur place pour tenter d'éclaircir les circonstances du drame.