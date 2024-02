Le parquet de Charleroi lance un appel à témoins après l'agression d'un contrôleur

Le parquet de Charleroi lance lundi un appel à témoins à la suite de l'agression d'un contrôleur de train dans la région de Charleroi le 15 décembre 2023. La victime a reçu de nombres coups au visage et dans le dos.

L'agression est survenue vers 13H40 dans un train reliant Luttre à Charleroi-Central. Un passager ne disposant pas de titre de transport s'en est pris violemment à un contrôleur.

L'individu est de corpulence mince, a de courts cheveux bruns et une barbe rousse. Au moment des faits, il portait un pantalon kaki et un pull noir et gris.