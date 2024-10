Le petit Santiago a été retrouvé vivant aux Pays-Bas: quelle suite pour l'enquête et pour les parents?

Le petit Santiago a été retrouvé vivant vendredi vers 19h00 dans l'hôtel "Neutraal" à Amsterdam, a indiqué le procureur du Roi de Mons-Tournai, Vincent Macq, lors d'un point presse organisé au parquet de Mons samedi matin. Cette découverte a été rendue possible, notamment, grâce à une analyse des réseaux téléphoniques. Les parents ont été privés de liberté.

Les policiers belges ont pu retracer le passage des parents et du petit Santiago dans un hôtel de Mons, via une information de la police française. Un des éléments essentiels du dossier a été la découverte d'un support de carte SIM dans la voiture Audi A4 découverte à Charleroi et utilisée par les parents dans leur fuite.