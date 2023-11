Le prince Harry remporte une nouvelle bataille contre les tabloïds britanniques

Un juge britannique a rejeté vendredi le recours de la société éditrice du tabloïd Daily Mail qui tentait de mettre fin aux poursuites lancées par le prince Harry et le chanteur Elton John, parmi d'autres personnalités, pour collecte illégale d'informations.

Le jugement rendu par la Haute Cour de Londres ouvre la voie à un procès dans l'une des multiples procédures lancées par le fils cadet du roi Charles III contre la presse britannique, très sévère à son encontre.

Le duc de Sussex et six autres célébrités britanniques ont accusé Associated Newspaper (ANL) d'avoir eu recours à des méthodes illicites pour dénicher des informations, en embauchant par exemple des détectives, en procédant à des écoutes téléphoniques ou en se faisant passer pour quelqu'un d'autre afin d'obtenir des données médicales.