Le procès d'Anneliese Audain et de Didier Bauwens, accusés d'assassinat, a débuté

Parmi ces éléments, l'arme du crime, un calibre 22 LR, est semblable à celle achetée avant le crime par Didier Bauwens, après de nombreuses recherches.

Une quantité importante de Diazepam a par ailleurs été retrouvée dans le corps de la victime, lors de l'autopsie. Des boîtes de cet anxiolytique ont été retrouvées chez les accusés, lesquels n'étaient pas consommateurs.

Anneliese Audain est défendue par Me Régis Brocca et Me Riccardo Bruno, du barreau de Charleroi. Didier Bauwens est défendu par Me Fabian Lauvaux, également inscrit au barreau de Charleroi.