Le suspect de l'assassinat d'un septuagénaire à Oelegem reste en prison

Une nouvelle interpellation est intervenue vendredi passé et cette fois, le juge d'instruction a placé l'homme sous mandat d'arrêt après audition. La chambre du conseil a à présent confirmé ce placement en détention.

La victime a été retrouvée morte dans la nuit du 3 au 4 juin dans un bosquet planté à proximité d'un parking de covoiturage situé le long de la E34 à Oelegem (Ranst). Le septuagénaire a été victime d'un acte de violence. Le matin suivant, la police a interpellé un individu de 41 ans, mais celui-ci a depuis été relâché. Un avis de recherche et un appel à témoin ont été diffusés, mais tout cela n'a rien donné des semaines durant.

Le parquet ne souhaite pas en dire beaucoup plus sur ce dossier. Le suspect sous mandat est un habitant de Schoten âgé de 49 ans. "Il existe de sérieux indices indiquant qu'il serait impliqué dans les faits". L'individu a été interpellé via une "nouvelle piste d'enquête" apparue à la suite de l'appel à témoins et de la diffusion d'images caméra (dashcam), a lâché le parquet.

Selon Het Nieuwsblad, le suspect aurait fait des aveux partiels. La victime l'aurait surpris en plein rendez-vous sur le parking de l'autoroute.