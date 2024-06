Légère baisse du nombre d'accidents et de victimes de la route en 2023

En 2023, on a dénombré 36.855 accidents de la route faisant au total 45.243 victimes, soit un peu plus de 1,2 victime par accident. Comparé à l'année précédente, tant le nombre d'accidents que le nombre de victimes a baissé de 2%. C'est ce qui ressort des chiffres sur les accidents de la circulation publiés mardi par Statbel, l'office belge de statistique.

La diminution de chiffres est plus marquée pour les décès endéans les 30 jours (-7,2%) et les blessés graves (-4,5%), après deux années consécutives de hausse. Le nombre de blessés légers a diminué de -1,6%.

A Bruxelles et en Flandre on observe une diminution du nombre d'accidents de 9,5% et de 2,2% respectivement. La Wallonie se caractérise par une augmentation de 1,1% Au niveau provincial, les baisses les plus importantes ont été enregistrées en Flandre orientale (-6,7%), à Liège (-4,7%) et en Flandre occidentale (-4,3%) alors qu'on constate la hausse la plus importante (+12,8%) dans le Brabant wallon.

Le nombre de tués dans les 30 jours suivant un accident a été divisé par 4 en Région de Bruxelles-Capitale passant de 24 en 2022 à 6 en 2023. En Flandre, on a déploré 270 décès en 2023 soit 12 de moins que l'année précédente tandis qu'en Wallonie, on est passé de 234 décès en 2022 à 225 en 2023.

La majorité des tués dans les 30 jours sont des automobilistes (212). Ils sont suivis par les cyclistes (101), les piétons (77) et les motocyclistes (51). La somme de ces quatre catégories représente au total 88% du total.