Les Ardentes 2024: un total de 660 personnes concernées par des saisies de stupéfiants

Pas moins de 660 festivaliers ont été contrôlés en possession de drogue lors du festival Les Ardentes, qui s'est déroulé du 11 au 14 juillet à Rocourt, indique lundi matin le parquet de Liège.

Au total, les policiers ont saisi 730,42 grammes de haschich, 829,58 grammes de marijuana, 7,1 grammes de cocaïne et 4,3 grammes de champignons. Parmi les 660 personnes concernées par ces saisies, on dénombre 264 Belges et 372 de nationalité française, explique le parquet de Liège.