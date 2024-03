Les cinq codétenus de la victime placés sous mandat d'arrêt

Trois des cinq hommes sont suspectés de tentative d'assassinat, viol avec la circonstance aggravante de torture et de traitement dégradant. L'abstention coupable a été retenue pour les deux autres.

Selon le front syndical, les faits sont passés inaperçus parce que les conditions de travail au sein de l'établissement pénitentiaire ne permettent pas de contrôles quotidiens approfondis mais aussi parce que la victime a été contrainte par ses agresseurs de s'allonger sur son lit sous une couverture et de faire comme si tout était normal. Les faits n'ont été révélés que lorsque les auteurs des violences ont diffusé les images des sévices. Police et parquet ont ouvert une enquête et l'administration pénitentiaire a également promis une enquête interne.