Les deux suspects néerlandais seront jugés pour la noyade d'un homme aux Gentse Feesten -2

Le 17 juillet 2022, un Gantois de 53 ans avait été poussé dans l'eau alors que les fêtes de Gand battaient leur plein dans la Cité des Comtes. Ne sachant pas nager, la victime s'était noyée.

Deux suspects néerlandais, âgés de 24 et 26 ans, avaient été identifiés puis livrés à la justice belge. Le premier avait poussé la victime dans l'eau. Il est poursuivi pour coups et blessures ayant entraîné la mort, négligence coupable et homicide involontaire. Le second était présent lors des faits mais n'a pas réagi. Il comparaîtra devant le tribunal pour négligence coupable et homicide involontaire.