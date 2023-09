Les vacances d'un petit Belge tournent au drame après une piqure d'anémone: "Papa, je vais mourir !"

En effet, cet animal marin peut provoquer de sérieux dégâts : le garçon a fini avec de graves brûlures à l'oreille, au cou et l'épaule. "S’il avait été un peu plus jeune, il n’aurait peut-être pas survécu", témoigne son père, chez nos confrères du Het Laatste Nieuws.

"Si je raconte cette histoire, c’est pour alerter d’autres parents et enfants, car nous n’avons rien vu venir", explique le père. "Nous profitions de notre dernier jour de vacances sur la plage du Barcarès, près de Perpignan, quand c’est arrivé. Il est sorti de l’eau en hurlant. Je n’ai jamais entendu un enfant crier si fort. Il est revenu en sprintant, l’oreille sur l’épaule".

Ne comprenant pas ce qu'il se passait, les parents tentent d'agir. "Nous nous sommes rendus au poste de secours sur la plage, mais c’était un étudiant de 16 ans qui ne savait de rien. Même à la pharmacie, ils n’avaient aucune idée. Quand votre enfant hurle de douleur comme ça et crie ‘Papa, je vais mourir’, la peur vous touche en plein cœur."

Les anémones de mer sont en fait des orties ou des cnidaires, et même s'il n'est pas courant qu'elles rentrent en contact avec des nageurs, quand cela arrive, cela peut faire très mal. "Lorsque vous entrez en contact avec elles en tant que baigneur, vous ressentez une sensation de picotement, résultat du contact avec une cellule qui plante des aiguilles dans votre peau comme un harpon et sécrète des toxines qui peuvent expliquer les symptômes", explique Kan Tytgat, de la KU Leuven.

Deux semaines et des complications plus tard, le petit sortait guéri de cette expérience traumatisante. "Le motif des tentacules de l’anémone de mer était visible sur sa peau. Sauf qu’une semaine plus tard, la guérison n’était toujours pas bonne. En fait, la situation n’a fait qu’empirer. À l’hôpital, il vomissait constamment la nuit. S’il avait été plus jeune de quelques années, il n’aurait peut-être pas survécu. Une semaine plus tard, il était guéri, à l’exception de cicatrices", conclut le père.