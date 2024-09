L'information judiciaire sur le bataillon du 4e Génie d'Amay clôturée

L'information judiciaire concernant le bataillon du 4e Génie d'Amay est clôturée, a annoncé mardi le parquet de Liège. Réalisée par les services de la police fédérale et menée sous l'autorité du procureur du Roi de Liège, elle a permis d'identifier des faits et des comportements problématiques au sein du bataillon dans le cadre d'un jeu de cohésion, explique le parquet.

"Après de nombreux devoirs d'enquête et de nombreuses auditions, l'enquête n'a pas permis de réunir des éléments constitutifs des infractions d'agression sexuelle et de traitement inhumain et dégradant", détaille encore le parquet. Le dossier est donc clôturé et a été transmis à la Défense pour d'éventuelles suites disciplinaires à l'égard des militaires concernés.

D'autres enquêtes en lien avec ce même bataillon sont toujours en cours au sein du parquet de Liège, celui-ci ne communique toutefois pas dessus.