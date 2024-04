"Lire avant utilisation", une campagne sur le danger de mélanger des produits chimiques

Le centre Antipoison a enregistré 787 appels concernant des incidents dus au mélange de produits chimiques et au transvasement dans des bouteilles vides en 2023. Il lance donc, en collaboration avec le SPF Santé publique, une campagne intitulée "Lire avant utilisation" afin d'aider à la prise de conscience des risques que représentent les produits chimiques. L'idée est aussi d'encourager à lire les étiquettes avant d'utiliser ce type de produits.

L'an dernier, 445 appels ont été reçus après un mélange d'eau de Javel avec du vinaigre ménager, du détartrant, du déboucheur ou d'autres produits chimiques. Le mélange libère du gaz de chlore, qui peut causer rapidement une irritation intense des yeux et des voies respiratoires.

Les gens pensent encore trop souvent, et à tort, qu'ils obtiennent de meilleurs résultats en combinant plusieurs produits de nettoyage ensemble, affirment les initiateurs de la campagne de sensibilisation. Lesquels rappellent aussi que si, par exemple, du gaz de chlore s'échappe, il faut ouvrir immédiatement les fenêtres et les portes et quitter les lieux.