Mort de Ciena à la crèche Dourlet à Charleroi: suspension simple du prononcé

L'enfant s'est endormi vers 13h00 et a été découvert sans vie dans son lit le 9 mai 2016 à 15h45. L'enfant se trouvait sur le ventre, en dépit des recommandations de l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE), pour qui il est impératif que l'enfant soit couché sur le dos pendant ses périodes de sommeil dans le cadre de la prévention de la mort subite du nourrisson.

Les trois puéricultrices en fonction au sein de l'établissement d'accueil au moment des faits contestaient la prévention de non-assistance à personne en danger. Deux d'entre elles avaient reconnu avoir entendu l'enfant ronfler vers 15h15, sans pour autant réagir. Le ministère public avait requis une peine de deux ans de prison, sans s'opposer à un sursis. ""Elles ont assisté à une mort en direct sans broncher", avait indiqué la substitute Broucke.