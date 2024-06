Namibie: un tribunal invalide une loi criminalisant les relations homosexuelles

L'affaire avait été portée devant la justice par un militant nommé Friedel Dausab. Après la décision du tribunal, ce dernier a parlé d'un "grand jour pour la Namibie", car "ce n'est plus un crime d'aimer quelqu'un". Bien que les lois sur la "sodomie" et les "délits sexuels contre nature" aient été rarement appliquées ces dernières années, les homosexuels les percevaient toujours comme une menace.

"Le délit de sodomie est déclaré anticonstitutionnel et invalide", a indiqué la haute cour de la capitale namibienne dans son jugement. Elle a déclaré également contraire à la constitution "les délits de sexe contre nature".

Lorsque la Namibie a obtenu son indépendance de l'Afrique du Sud en 1990, elle a gardé une grande partie de la législation sud-africaine de l'époque, y compris les lois anti-gay. En Afrique du Sud même, la loi n'est plus en vigueur depuis un certain temps. Les couples homosexuels peuvent s'y marier et adopter des enfants, ce qui est unique sur le continent africain.