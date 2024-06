Nicolas Théodorou, condamné par défaut en 2005, ne sera probablement pas rejugé

Nicolas Théodorou (52 ans) ne sera probablement pas rejugé, a-t-on appris mardi lors de l''audience préliminaire de la onzième session de la cour d'assises à Mons. Le ministère public a en effet requis l'irrecevabilité des poursuites en raison d'un cas de force majeure : le dossier est en très mauvais état en raison d'un dégât des eaux dans la salle des pièces à conviction et la plupart des témoins sont décédés. Les expertises réalisées à l'époque seraient aussi obsolètes.

Nicolas Théodorou a été arrêté le 20 juin 2022 en Grèce où il a vécu dans la clandestinité durant dix-sept ans. Il a été extradé vers la Belgique en juillet et a fait opposition à l'arrêt devant la Chambre des mises en accusation, laquelle a reçu l'opposition.

Le parquet et les parties civiles souhaitaient la tenue d'un autre procès, mais ce ne sera probablement pas le cas. Le dossier s'est noyé dans un dégât des eaux et le parquet n'a pas pu le reconstituer. De plus, de nombreux témoins sont morts ou pensionnés. Enfin, certaines expertises, comme celle des résidus de poudre, sont obsolètes.

"Selon moi, le recours à un procès équitable est irrémédiablement compromis, malgré les efforts fournis par le parquet", a déclaré la procureure générale, Ingrid Godart. Me Mayence, pour la défense, estime que son client a droit à un procès équitable.

Un arrêt sera prononcé le 4 septembre.