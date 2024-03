Pays-Bas: le ministère public fait également appel dans le procès Marengo

Le ministère public néerlandais a annoncé mardi qu'il interjetait également appel dans l'affaire appelée Marengo. Plus tôt dans le mois, Ridouan Taghi, le baron de la drogue le plus redouté des Pays-Bas, Saïd R et Mario R. avaient fait appel de leur condamnation à la prison à perpétuité pour une série de meurtres commis entre 2015 et 2017.

Le ministère public fait donc également appel. Il estime les peines prononcées à l'encontre de sept co-accusés de Taghi trop clémentes.

Le parquet avait requis des peines de réclusion à perpétuité à l'encontre de six prévenus. Mais trois d'entre eux - Achraf B., Mohamed R. et Mao R - ont écopé de respectivement 29 ans et deux mois de prison, 27 ans de prison et 15 ans et 8 mois de prison de prison.