Quatre ans requis pour des violences conjugales sur sa femme enceinte à Anhée

La seconde scène a eu lieu au domicile du couple. Le prévenu a lancé une brique dans la porte de la véranda. Elle a fini sa course sur la jambe de sa compagne. Il lui a également porté un coup de poing au visage et lui a jeté une tringle à vêtements dessus. Enfin, il a brisé une baie vitrée avec son poing. "J'étais un gros consommateur de cocaïne. J'étais en descente de drogue ce jour-là, j'ai pété un plomb", s'est-il justifié.

Le prévenu se trouve en état de double récidive. Il a déjà été condamné à des peines de quatre ans avec sursis probatoire et six ans ferme par le passé et se trouve actuellement en détention préventive pour trois vols avec violence. "Et d'autres plaintes de sa compagne sont toujours à l'information judiciaire. En congé pénitentiaire, il a encore consommé de la cocaïne et s'est une nouvelle fois montré violent envers sa compagne. Il a notamment lancé un pavé sur sa voiture alors qu'elle était dedans avec ses deux enfants. Monsieur est un danger permanent, une bombe à retardement", a affirmé le parquet.

La défense sollicite une peine de travail. Jugement le 3 janvier.