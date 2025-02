Rita et Philip retrouvent leur chienne Daisy, sept ans après son enlèvement: "Nous sommes tellement reconnaissants"

Un couple britannique du Norfolk a retrouvé sa chienne Daisy, volée en 2017, après sept ans d’attente. Grâce à un contrôle de routine, la labrador a pu être identifiée et ramenée chez elle.

Pendant des années, aucune trace de Daisy n’a été retrouvée. Mais le 2 février, un inspecteur de la protection animale l’a identifiée à plus de 320 kilomètres de son foyer, à Weston-super-Mare. Grâce à sa puce électronique, il a pu retrouver ses propriétaires.

Philip et Rita Potter ont vécu un véritable cauchemar lorsque leur labrador Daisy a été enlevée dans leur jardin en novembre 2017. Des témoins ont vu la chienne être chargée dans un camion, probablement par des éleveurs clandestins. Malgré leur chagrin, Philip et Rita n’ont jamais perdu espoir. Ils ont lancé des appels sur les réseaux sociaux et contacté la police, tandis que l’affaire relançait le débat sur le durcissement des peines pour vol d’animaux domestiques.

Lorsque Philip et Rita ont enfin pu serrer leur chienne dans leurs bras, l’émotion était immense. "Nous gardions une photo d’elle sur la cheminée et nous la regardions chaque jour en nous demandant où elle pouvait être,” confie Rita à Sky News. "C’est un véritable rêve devenu réalité que la protection animale l’ait retrouvée et nous l’ait ramenée. C’est là qu’elle doit être. Nous sommes tellement, tellement reconnaissants".

Aujourd’hui âgée de 13 ans, Daisy porte les séquelles de ces années d’absence. Andy Cook, spécialiste du comportement animal au centre Brent Knoll, explique qu’elle souffre de problèmes de santé, notamment d’une dysplasie de la hanche et peut-être de tumeurs mammaires. “Son pelage était très sale lorsqu’elle est arrivée, comme si elle n’avait pas été soignée depuis des années. À 13 ans, elle est déjà âgée pour un labrador, et nous pensons qu’elle est sourde. Mais elle est adorable et remue la queue dès qu’elle voit quelqu’un.”

Malgré les épreuves, Daisy est enfin de retour auprès de sa famille.