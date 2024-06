Saisie de plus de 500 grammes de drogue chez un individu recherché à Saint-Ghislain

Une patrouille de la Brigade Anti-Criminalité de la zone de police boraine a procédé mercredi, à Saint-Ghislain, au contrôle d'un véhicule dans lequel se trouvait un homme connu de leurs services et faisant l'objet d'une ordonnance de capture pour un emprisonnement d'une durée d'un an.

L'individu a été fouillé et les policiers ont retrouvé sur lui plus de 400 euros, deux smartphones et 0,5 gramme de méthamphétamine.

Des perquisitions ont été menées dans la foulée par la BAC et le Service d'Enquêtes et de Recherches de la zone de police au domicile de la personne interpellée, puis au domicile de sa compagne.