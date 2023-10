Selon la police, "il y a une filière derrière" l'attaque terroriste de Bruxelles

Eddy Quaino, permanent syndical CGSP Police, s'est exprimé lundi soir par rapport à l'attaque terroriste qui a eu lieu à Bruxelles. "On ne doit jamais oublier que le terrorisme n'est pas une question de période. On a le sentiment, dans les services de police, qu'on retombe à un certain niveau d'engagement, ou d'investissement, et on se dit que demain, c'est terminé...", a-t-il déclaré dans l'édition spéciale de RTL info.

"Or on le sait, à la sûreté comme à la police intégrée: sur le territoire belge, il y a 700 auteurs potentiels radicalisés qui peuvent à tous moments commettre un attentat sur le territoire belge, à titre individuel". Cependant, il est armé d'une kalachnikov, "et ça ne se trouve pas sur un marché local, il y a donc quand même une filière derrière", estime-t-il.