Seule Athena Man a été reconnue coupable du meurtre de Caroline Kint

La victime, âgée de 65 ans, vivait dans le même immeuble que le frère d'Athena Man et se serait plainte à plusieurs reprises des nuisances causées par son voisin. Dans la soirée du 15 octobre 2021, Athena Man a croisé Caroline Kint dans l'immeuble et lui a porté des coups de poings et de pieds à la tête, entrainant une perte de connaissance. L'accusée a ensuite trainé le corps de la victime dans son appartement. La sexagénaire a succombé à ses blessures le 21 octobre.

Athena Man a également été reconnue coupable d'avoir volé le sac à main de Caroline Kint.