Tom E. coupable du meurtre de David Paul dans un hôtel de rendez-vous à Hechtel-Eksel

Le jury de la cour d'assises du Limbourg, composé de six femmes et de six hommes, a reconnu mercredi soir Tom E., 40 ans, coupable du meurtre de David Paul, un patron de café de 41 ans de Lommel, au terme de trois heures de délibération. Les faits se sont déroulés le 3 septembre 2013 dans un hôtel de rendez-vous à Hechtel-Eksel.