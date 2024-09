Trois ans de prison contre le membre d'un réseau de trafic de migrants

Un Érythréen qui avait participé à un réseau de trafic de migrants au départ du parking de l'aire d'autoroute de Barchon a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de trois ans de prison et à une amende de 8.000 euros. Son arrestation immédiate a été ordonnée.

Les faits avaient été révélés par l'arrestation de plusieurs personnes le 17 octobre 2019 sur le parking de l'aire d'autoroute de Barchon (Blegny). Le prévenu était suspecté de s'être livré, en qualité de coauteur ou complice, aux activités d'une organisation active dans la traite des êtres humains et plus particulièrement dans le trafic de migrants cherchant à rejoindre la Grande-Bretagne. Il avait été actif une dizaine de mois pour le compte de l'organisation et était arrivé sur place en qualité de migrant cherchant à rejoindre la Grande-Bretagne.

À la suite de la dénonciation du manège qui se déroulait quotidiennement sur l'aire d'autoroute, des observations policières avaient révélé qu'une vingtaine de personnes (principalement des Érythréens) en situation vulnérable était hébergée dans une ferme à proximité de l'endroit. Chaque nuit, des migrants tentaient de se dissimuler dans des camions que le prévenu ouvrait avec une pince coupante. L'individu avait un rôle actif et avait été intercepté en possession d'une importante somme d'argent.