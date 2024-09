Trois ans de prison pour le viol de sa compagne

Un Liégeois âgé de 48 ans a été condamné jeudi par la cour d'appel de Liège à une peine de trois ans de prison ferme pour avoir commis des faits de viol avec séquestration, de coups et blessures et de harcèlement à l'égard de sa compagne. Le sursis qui lui avait été octroyé en première instance a été reporté.

Les faits se sont déroulés le 30 mars 2019 dans l'habitation du prévenu. Sa compagne avait dénoncé des faits de coups et blessures, de viol et de séquestration au cours d'une période de 13 heures passée avec lui. La femme s'était enfuie de la maison et présentait de nombreuses traces de blessures attestant qu'elle avait subi des coups.

Elle avait annoncé à son compagnon qu'elle souhaitait mettre fin à leur relation sentimentale. Elle n'appréciait plus la manipulation et l'emprise du prévenu. Mais l'homme n'avait pas accepté cette annonce et était entré dans une rage folle.