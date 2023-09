Trois hommes arrêtés à Anderlecht pour avoir enlevé un enfant

"Le père du mineur enlevé et la police ont eu des contacts avec les ravisseurs à plusieurs reprises après l'enlèvement", a précisé le parquet. "Ces derniers leur auraient signalé, après quelques heures, qu'ils allaient libérer le mineur aux alentours de Asse. Peu de temps après, la police a en effet reçu une notification d'un habitant local indiquant qu'un jeune homme avait été trouvé à Asse. Il s'est avéré qu'il s'agissait du mineur enlevé. Au cours de l'enlèvement, le mineur aurait été frappé à plusieurs reprises", a-t-il ajouté.

"La police a réussi à identifier et à localiser le véhicule des ravisseurs le soir-même. Il circulait à Anderlecht et aurait pris la fuite après que la police lui eut demandé de s'arrêter. La police a reçu du renfort et a finalement réussi à arrêter le véhicule des auteurs. Trois hommes se trouvaient à bord. Ils ont tous été privés de liberté et auditionnés. Le véhicule a été saisi ainsi qu'un téléphone portable trouvé dans la voiture", a encore indiqué le parquet de Bruxelles.