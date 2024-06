Trois suspects placés sous mandat d'arrêt pour enlèvement à Anderlecht

Les faits se sont déroulés samedi vers 20h30 dans le quartier Bizet à Anderlecht, entre la Chaussée de Mons et le canal Bruxelles-Charleroi. Des témoins ont vu trois hommes masqués forcer un quatrième homme à monter dans une camionnette puis prendre la fuite. La police a été avertie. Elle a retrouvé la trace de la camionnette dans un entrepôt et y a découvert la victime, en vie. Selon une source proche de l'enquête, l'homme qui a été enlevé a été ligoté et aspergé d'huile de moteur, et la police a découvert des armes dans l'entrepôt.

"Le 8 juin, vers 20h30, la zone de police Bruxelles-Midi a été informée de l'enlèvement d'une personne à Anderlecht dans la rue Clément de Cléty", a indiqué lundi la porte-parole du parquet de Bruxelles, Yasmina Vanoverschelde. "La police s'est immédiatement rendue sur place et a arrêté trois suspects. La victime a été retrouvée indemne".