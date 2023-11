Turquie: un journaliste libéré après trois mois de prison

Sa demande de remise en liberté conditionnelle avait initialement été rejetée à cause d'une plainte pour "insulte envers un fonctionnaire" concernant un article qu'il a écrit sur la corruption au sein de la justice.

Il a finalement pu être libéré après le retrait de cette plainte.

Ancien rédacteur en chef de Oda TV et contributeur au quotidien Cumhuriyet, Baris Pehlivan, 40 ans, a été condamné pour violation de la loi sur les services secrets à trois ans et neuf mois de prison en 2021, puis libéré une première fois après six mois de détention.