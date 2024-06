Un accident provoque un embouteillage de 30 minutes sur l'E40 vers Bruxelles

Un accident impliquant trois voitures et une camionnette s'est produit lundi matin sur l'E40 en direction de Bruxelles, à hauteur de Sint-Stevens-Woluwe. Cet accident a provoqué d'importants ralentissements, avec un temps de parcours rallongé d'au moins 30 minutes en direction de Bruxelles, indique le centre flamand de la mobilité (Vlaams Verkeerscentrum).

Si aucun blessé n'est à déplorer, les véhicules accidentés bloquent toutefois trois des quatre voies de circulation. Résultat : quatre kilomètres de bouchons et un temps de parcours allongé d'au moins 30 minutes.

Les services de secours sont actuellement sur place pour dégager les véhicules accidentés. Le centre flamand de la mobilité n'est pas encore en mesure d'estimer la durée des perturbations. Il conseille aux usagers effectuant de longs trajets de l'est vers l'ouest de la Belgique d'éviter l'E40 et d'opter pour un itinéraire alternatif via Anvers.