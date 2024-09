Un bâtiment commercial fermé pendant un mois à Anvers après une attaque à l'explosif

Le bourgmestre d'Anvers, Bart de Wever, a ordonné lundi la fermeture pour un mois d'un local commercial situé sur la Plantin en Moretuslei. Celui-ci avait été la cible d'une attaque à l'explosif à la fin du mois d'août. Cette mesure vise à préserver l'ordre public et à prévenir d'autres attaques.

Le bâtiment en question abritait un salon de beauté et un magasin de vêtements. Le propriétaire du salon de beauté serait depuis plusieurs mois victime de harcèlement, de menaces et d'actes de vandalisme. Un couteau a notamment été déposé dans une boîte aux lettres commune. Les autorités anversoises considèrent que les faits pourraient être liés au milieu de la drogue. Les auteurs de l'attaque n'ont pas encore été appréhendés.

Compte tenu de la proximité du bâtiment avec d'autres magasins, mais aussi avec des écoles et des immeubles à appartements, le maïeur a décidé d'ordonner sa fermeture par mesure de sécurité, une nouvelle attaque ne pouvant être exclue. La police évaluera dans un mois les risques pour la sécurité et décidera si le local peut rouvrir ou non.