Un an de prison requis pour possession de six kilogrammes de cannabis

Le parquet à requis mercredi, devant le tribunal correctionnel de Verviers, une peine d'un an de prison à l'encontre du gérant d'un bar à chicha dans lequel six kilogrammes de cannabis ont été découverts. La défense a plaidé pour une peine autonome de probation ou d'un sursis probatoire.

Le prévenu, un habitant de Verviers né en 1997, comparaissait pour la 13 fois devant un tribunal.

Lors d'un contrôle des lois sociales dans un bar à chicha situé à Verviers, les policiers ont découvert six kg de cannabis, une arme à feu, des munitions et plusieurs GSM. L'analyse de ces derniers n'a pas permis d'établir que le gérant du bar s'adonnait à de la vente de stupéfiants. Il est donc uniquement poursuivi pour la détention de ces produits.

Le mis en cause a expliqué devant le tribunal que la drogue ne lui appartenait pas. "Pour ouvrir le bar, j'ai emprunté de l'argent à des gens. Je n'ai pas été en mesure de leur rendre. Pour éponger ma dette, ils m'ont demandé de stocker le cannabis", a raconté le prévenu qui a déjà comparu à au moins trois reprises pour du trafic de stupéfiants. "À chaque fois, vous avez été acquitté. Cette fois encore, vous tentez de me faire croire que vous n'y êtes pour rien ?", l'a questionné le juge qui a souligné l'importance de revoir ses fréquentations et de trouver un travail légal.