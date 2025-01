Un élève de 14 ans heurté par un train à Court-Saint-Etienne: il voulait récupérer son smartphone tombé sur les voies

Pour un smartphone

L'incident s'est déroulé à proximité du collège Saint-Étienne où il se rendait.

Selon le parquet du Brabant wallon, le jeune étudiant est descendu sur les voies pour récupérer son téléphone portable qui lui avait échappé, non loin d'un passage à niveau dont les barrières étaient fermées.

Des amis ont tenté de l'aider à quitter les voies, mais il a été percuté par un train de voyageurs.

Grièvement blessé, le jeune homme a été transporté aux cliniques Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert. Au moment de son admission au service des urgences, son pronostic vital semblait engagé.

Un mail de l'école

Dans un mail adressé aux parents et aux élèves, le directeur adjoint Yorick Czarnocki indique: "Fort heureusement, il est en vie et conscient et a été pris en charge très rapidement par les services d'urgence pour être emmené à l'hôpital. Toute la communauté du Collège est sous le choc et apporte son soutien à notre élève et à sa famille." Il précise également qu'un service d'aide, d'écoute et de soutien a été mis en place pour les élèves témoins ou des proches de la victime.

Le bourgmestre Steve De Wever confirme les faits et indique qu'il vaut mieux éviter le secteur pour l'instant. Il affirme que les services de secours sont toujours sur place.

Il n'y a pas de prévision de rétablissement de la ligne. Un service de navettes de bus a été mis en place par la SNCB.