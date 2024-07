Un enfant de 9 ans séquestré durant des mois à Marcinelle: le beau-père condamné à 7 ans de prison, la mère écope de 3 ans

A Charleroi, le beau père de l'enfant retrouvé séquestré dans un cagibi est condamné à 7 ans de prison. La mère du jeune garçon, écopte d'une peine de 3 ans. Durant plusieurs mois, le couple avait enfermé un enfant de 9 ans dans une petite pièce sans lumière. Il était privé de nourriture et recevait des coups et des punitions cruelles.

Début juillet, la substitute du procureur du roi de Charleroi avait requis 3 ans et au minimum 5 ans d'emprisonnement à l'encontre respectivement de la mère et du beau-père d'un jeune garçon de 10 ans retrouvé en janvier dernier enfermé dans une pièce étroite et sans lumière d'une maison de Marcinelle.

L'audience a été l'occasion de lever le voile sur le calvaire vécu durant de longs mois par le garçon entre coups, traitements inhumains, séquestration et privation de soins et d'aliments, les quatre préventions qui figurent au dossier et que le beau-père comme la mère ont eu tendance à minimiser jeudi matin même s'ils reconnaissent une partie des faits qui leur sont reprochés.