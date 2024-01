Un enfant de neuf ans séquestré à Marcinelle : les deux inculpés restent en détention

Les autorités judiciaires ont découvert l'enfant de neuf ans dans l'habitation familiale à Marcinelle début du mois à la suite d'une dénonciation. L'enfant vivait dans une petite pièce dont l'espace disponible était fort réduit, avec deux mètres carrés de surface, avait commenté le parquet de Charleroi. "Il y était enfermé dans le noir, pendant des semaines, voire des mois. Il n'était autorisé à sortir que pour manger quelques tartines. Il ne présentait pas de signe de malnutrition ou de blessures physiques liées à des coups. Des examens plus complets auront lieu pour évaluer son état de santé."

La mère de l'enfant et son beau-père ont été inculpés et placés sous mandat d'arrêt pour séquestration, privation d'aliments, coups et blessures ainsi que traitements inhumains et dégradants. La détention préventive de ces derniers avait été confirmée le 9 janvier dernier par la chambre du conseil de Charleroi. Les deux avocats des inculpés avaient décidé de faire appel de la décision. La chambre des mises en accusation a confirmé mardi la détention préventive des deux suspects, qui restent emprisonnés.