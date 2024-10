Un homme condamné à cinq ans de prison pour avoir mortellement renversé une cycliste

Le tribunal de police de Saint-Nicolas (Flandre orientale) a condamné lundi à cinq ans de prison, dont trois fermes, l'automobiliste qui avait mortellement renversé une cycliste en juin 2023. Il était alors en excès de vitesse et sous l'influence de la cocaïne.

L'accident s'était produit le 12 juin 2023. L'automobiliste n'avait pas cédé la priorité à une cycliste de 56 ans qui venait de la droite à l'angle de la Moerlandstraat et de la August Nobelsstraat à Saint-Nicolas.

"Ils sont entrés en collision, et la femme est décédée sur le coup", a déclaré le tribunal. "D'après l'expert en circulation, le prévenu roulait trop vite (à 80 km/h dans une zone 30). Il conduisait de plus sous l'influence de la cocaïne et de benzoylecgonine", a-t-il ajouté. "Le prévenu était en liberté sous conditions au moment des faits, dans le cadre d'une enquête judiciaire en matière de stupéfiants. En consommant de la cocaïne au volant, il a enfreint ses conditions."