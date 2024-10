Un homme parvenu à s'évader de prison en hélicoptère condamné pour trafic de drogue

Le tribunal correctionnel d'Anvers a condamné vendredi M.J. à quarante mois de prison pour son implication dans le trafic de cocaïne et un an de prison pour possession d'armes. Son petit frère, O. J., a été condamné à cinq ans de prison et le tribunal a ordonné son arrestation immédiate. Un troisième prévenu, M. O., déjà condamné pour des faits similaires, a reçu une peine supplémentaire d'un an.