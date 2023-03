Un membre de la famille Mulliez meurt dans une avalanche en Savoie

Guillaume Mulliez, membre de la puissante famille d'entrepreneurs du Nord qui possède entre autres Auchan et Decathlon, est décédé lundi dans une avalanche à Modane (Savoie), a-t-on appris dans l'entourage de la famille, confirmant une information de BFMTV.

Âgé de 61 ans, Guillaume Mulliez était l'un des descendants de Louis Mulliez, qui fut "l'un des fondateurs de l'écosystème de l'Association Familiale Mulliez qui a conduit à la création d'Auchan", selon l'entourage de la famille. Il était un cousin éloigné de Gérard Mulliez, fondateur d'Auchan, a ajouté cette source.

Les CRS de Modane ont confirmé à l'AFP un décès dans une avalanche lundi, sans détail sur l'identité de la victime. "Quatre skieurs allaient de la station de Valfréjus en direction du col de la Vallée Étroite (Maurienne) pour rejoindre un refuge côté italien" lorsque l'avalanche s'est produite, lundi vers 13H00, ont-ils indiqué. "Un pan de montagne enneigé est parti et ils se sont fait prendre dans une coulée à une altitude de 2.390 mètres", poursuivent les CRS. "Un des quatre randonneurs a été enseveli et rapidement trouvé et sorti mais malheureusement, le médecin n'a pas réussi à le ranimer."