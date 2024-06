Un trafic de stupéfiants en provenance de Belgique et Pays-Bas démantelé en France: plusieurs kilos de drogues saisis

Cinq hommes, dont un Albanais soupçonné d'être "un important fournisseur" de réseaux en France, ont été mis en examen dans le cadre d'une enquête sur un trafic d'héroïne et de cocaïne en provenance de Belgique et des Pays-Bas, a annoncé vendredi la procureure d'Annecy.

Plusieurs kilos de drogues et une importante somme saisie

Trois kilos d'héroïne et un de cocaïne, ainsi que plusieurs kilos de produits de coupe ont été saisis, représentant un prix à la revente de 500.000 euros. Quelque 400.000 euros en espèces, des véhicules haut de gamme et des comptes bancaires ont également été saisis, soit au total "une perte de plus d'un million d'euros" pour les trafiquants.

Le fournisseur, un homme de nationalité albanaise établi en région lyonnaise, se fournissait en Belgique et aux Pays-Bas et distribuait les stupéfiants à des vendeurs en Savoie et Haute-Savoie, notamment dans le secteur d'Annecy. L'information judiciaire avait été ouverte en janvier 2023 et l'enquête confiée à la brigade des stupéfiants de la division de la criminalité territoriale du service interdépartemental de police judiciaire de Haute-Savoie. Les cinq suspects ont été placés en détention provisoire.