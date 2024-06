La Louvière: trois ressortissants sud-américains arrêtés en lien avec un trafic de drogue

Une perquisition a été menée lundi matin par la police fédérale avec l'appui des forces spéciales des zones de Mons et de la Boraine, a indiqué mardi le parquet de Mons, confirmant une information de Sudinfo. L'opération a permis de démanteler un laboratoire clandestin pour stupéfiants. Trois individus originaires d'Amérique du Sud, deux Mexicains et un Colombien, ont été interpellés et placés sous mandat d'arrêt. L'opération s'est déroulée dans le cadre d'un dossier déjà à l'instruction.