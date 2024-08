Un voleur de légumes en région lyonnaise recherché pour meurtre en Belgique

Un homme de 35 ans a été interpellé vendredi dernier alors qu'il volait des légumes dans un jardin associatif de Décines-Charpieu, à l'est de Lyon (sud-est de la France), rapportent plusieurs médias locaux. L'individu est par ailleurs recherché en Belgique pour avoir volé et tué il y a quelques années une dame de 90 ans, vivant à Gand.

Le potager était régulièrement visité ces dernières semaines par une personne malintentionnée. Le suspect de 35 ans a fini par être pris en flagrant délit par des jardiniers qui avaient monté la garde. La police a appréhendé l'individu et on apprenait par la suite que l'homme était recherché par la justice belge pour le meurtre de Norris Georgette van den Bogaerde, âgée de 90 ans. La victime avait été retrouvée inconsciente chez elle à Gand le 27 juin 2019. La maison était sens dessus dessous et un bracelet en or avait été dérobé. Le violent cambriolage se serait produit 48 heures plus tôt.

Un mandat d'arrêt européen a été décerné à l'encontre du suspect, en séjour illégal en France depuis deux ans. Actuellement incarcéré à la prison de Corbas, le trentenaire doit comparaître ce jeudi devant la justice française pour une audience qui pourrait mener à son extradition en Belgique, selon les journaux français.