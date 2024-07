Un youtubeur jette un liquide composé d'excréments sur des usagers de la Stib: il n'est pas à son coup d'essai

Le youtubeur connu sous le nom de "YaNike" publie des vidéo où on le voit déverser un liquide composé d'excrément sur des usagers de la Stib. Celui-ci avait pourtant déjà été appréhendé.

C'est une agression pour la moins répugnante que narre le média Bruzz. Un youtubeur, du nom de "YaNike", publie des vidéos où l'on le voit déverser un liquide composé d'excréments sur des usagers de la Stib. En effet, celui-ci filme ses actes ainsi que les victimes choisies au hasard. Le youtubeur, anonyme, prend de suite la fuite une fois l'agression finie.

Déjà inculpé

En tout, ce sont 8 vidéos qui ont été publiées sur sa chaîne YouTube. La dernière en date est du 20 juillet. Celui-ci explique comment il effectue sa "préparation" et ensuite, il se met à l'œuvre. Pourtant, le jeune homme âgé d'une vingtaine d'année avait déjà été placé sous mandat d’arrêt par la chambre du conseil de Bruxelles le 3 janvier dernier avant d’être libéré sous conditions par la procureure. Il avait été inculpé pour coups et blessures volontaires et atteinte à la propriété.