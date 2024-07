Plus de 75 interventions des pompiers à Bruxelles, toutes les lignes de la Stib circulent

Les lignes de bus et de tram ont été fortement perturbées à la suite de ces précipitations vendredi, a rapporté la Stib. Toutes les lignes ont finalement pu reprendre leur trajet habituel vers 15h00.

Les tunnels régionaux, pour leur part, n'ont pas connu de problème particulier depuis ce matin, a indiqué l'agence régionale Bruxelles Mobilité.

Plus de 35 mm de précipitations sont tombés ce vendredi sur Uccle, selon les observations de l'Institut royal météorologique (IRM). Les averses ont principalement touché en matinée le centre et l'est du pays.